В городе Пскове возбуждено уголовное дело по факту закрашивания табличек о запрете катания на лошадях

10:27, 29 августа 2017, ПАИ

Псковской городской прокуратурой признано законным и обоснованным постановление дознавателя о возбуждении уголовного дела по факту совершения вандализма (преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РФ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Установлено, что в ночь с 16 на 17 июля неустановленное лицо, находясь на территории Детского парка города Пскова, закрасило информацию на 14 табличках, содержащих запрет на нахождение в парке лошадей, а также предупреждающих родителей об опасности катания малолетних детей на лошадях, тем самым совершило вандализм, испортив имущество, принадлежащее МП города Пскова «Городской парк культуры и отдыха им. А. С. Пушкина».

По результатам проведения проверочных мероприятий сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело.

Санкция ч.1 ст. 214 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.