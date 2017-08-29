В Псковском районе назначен новый прокурор

10:37, 29 августа 2017, ПАИ

Советник юстиции Константин Тельнов приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 25 августа 2017 года № 929-к назначен на должность прокурора Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Константин Тельнов замещал должности старшего следователя, следователя по особо важным делам прокуратуры города Пскова, старшего следователя отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры области, следователя по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры области. Также он работал заместителем прокурора города Великие Луки, прокурором и старшим прокурором отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры области. С февраля 2017 года исполнял обязанности прокурора Псковского района.

Как отмечается в сообщении надзорного ведомства, за время прохождения службы в органах прокуратуры области Константин Тельнов зарекомендовал себя дисциплинированным, трудолюбивым, инициативным, квалифицированным прокурорским работником. Женат. Воспитывает дочь.