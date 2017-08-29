В Псковской области снизилась смертность на пожарах, воде и в ДТП

10:42, 29 августа 2017, ПАИ

Согласно статистике за первые 7 месяцев 2017 года в Псковской области снизилась смертность от внешних причин (в том числе из-за ДТП, пожаров, стихийных бедствий и происшествий на воде). Об этом сегодня на заседании администрации Псковской области сообщил председатель областного госкомитета по здравоохранению Игорь Потапов.

Он доложил, что за указанный период в области произошло 464 пожара (за тот же период 2016 года — 498: снижение количества случаев на 6,38%). В этих пожарах погибли 47 человек: на 13 меньше, чем годом ранее (снижение на 21,67%), в том числе двое детей (в первой половине 2016 года - один ребёнок).

Также за первые 7 месяцев 2017 года было зарегистрировано 23 происшествия на воде против 36 случаев в 2016-м (снижение на 36,1%): погибло 19 человек (за аналогичный период прошлого года — 27, снижение на 29,6%).

Кроме того, за январь-июль 2017 года на дорогах Псковской области произошло 581 ДТП, тогда как в минувшем году за то же время – 655, пострадало 792 человека (в 2016-м – 853 человек), погибло 59 человек (ранее– 74 человека).

Всего по данным статистики Росстата в Псковской области за 7 месяцев 2017-го от внешних причин умерли 398 человек (506 в прошлом году), из них от случайных отравлений алкоголем — 30 (32), от самоубийств — 59 (83), убийств — 20 (28).

Таким образом, констатировал Игорь Потапов, из 9 контрольных показателей по программе снижения смертности от внешних причин целевые значения достигнуты по 6 позициям – внешние причины (в целом), смертность от ДТП (данные Росстата), смертность от ДТП (данные ГИБДД), смертность от случайных утоплений, смертность от самоубийств, смертность от пожаров, смертность от стихийных бедствий. При этом по 3-м позициям - случайные отравления алкоголем, смертность от убийств, смертность от отравлений алкоголем с неопределенными намерениями — показатели несмотря на фактическое снижение оказались выше прогнозируемых.

В ходе обсуждения результатов доклада губернатор Андрей Турчак спросил, разобрались ли соответствующие службы с вопросом об установке датчиков дыма в домах отдельных категорий граждан. Услышав ответ, что подходящие модели датчиков ещё выбирают, он заметил: «Вы долго выбираете. Скоро холода, граждане начнут топить дома со всеми вытекающими последствиями».