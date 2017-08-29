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Общество

К 1 сентября на псковском автовокзале появится комната матери и ребенка

К 1 сентября на псковском автовокзале появится комната матери и ребенка, сообщил сегодня, 29 августа, руководитель объединенных госпредприятий «Псковавтотранс» и «Псковпассажиравтотранс» Александр Питиримов.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, в рамках доклада «О результатах проведенной работы и планах государственного предприятия Псковской области «Псковпассажиравтотранс» на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу, а также о процессе объединения с государственным предприятием Псковской области «Псковавтотранс» он рассказал, что в настоящее время в регионе 550 автобусов обслуживают более 300 маршрутов. Годовой пассажиропоток составляет 41 миллион человек. Финансовый оборот предприятий - более 1 млрд рублей.

По словам Александра Питиримова, на предприятиях восстановлен график выплаты зарплаты. Данная мера реализована без дополнительных субсидий, а за счет собственных средств предприятия.

Кроме того, минимизировано количество срывов расписания. «Теперь каждый срыв расписания рассматривается как ЧП», - заверил Александр Питиримов.

Он напомнил, что ко Дню города в Пскове был отремонтирован фасад автовокзала, установлены интеллектуальные видеокамеры и стационарные рамки металлодетекторов. «Буквы «Псков» светятся привлекательно», - добавил Александр Питиримов. По его словам, «теперь пассажиру понятно куда он приехал, не автозаправочную станцию, а в областной центр».

Он также рассказал, что на объединяемых предприятиях произошла оптимизация численности административно-управленческого аппарата. Так, если раньше у гендиректора «Псковпассажиравтотранса» было 7 замов, а у гендиректора «Псковавтотранса» - 3, то теперь их общая численность – 5 человек. Оптимизация этих и других штатных единиц приведет к экономии в сумме до 10 млн рублей в год.

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