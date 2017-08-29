С начала года Псковский филиал РСХБ выдал аграриям региона более 1 млрд рублей

11:00, 29 августа 2017, ПАИ

По состоянию на 25 августа 2017 года Псковский филиал Россельхозбанка направил на развитие агропромышленного комплекса региона 1,43 млрд рублей заемных средств. Из них порядка 820 млн рублей выдано на проведение сезонных работ, из которых более 185 млн рублей было направлено в рамках механизма льготного кредитования по ставке не выше 5% годовых. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе банка.

На кредитные средства клиенты филиала банка приобретали семена, средства защиты растений, минеральные удобрения, ГСМ. Кроме того, полученные заемные средства позволили произвести аграриям ремонт техники и оборудования, закупить корма и молодняк сельскохозяйственных животных.

«Кредитные программы Россельхозбанка позволяют полностью обеспечить материально-техническую базу для проведения сезонных работ. Кредитование сельхозпроизводителей продолжает оставаться в числе приоритетных направлений деятельности филиала», - отметил директор Псковского филиала РСХБ Александр Тихомиров.