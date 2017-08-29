Псковские эксперты ОНФ добиваются введения единых критериев оценки заявок на ремонт дворов в муниципалитетах

11:48, 29 августа 2017, ПАИ

Эксперты Центра мониторинга благоустройства городской среды Общероссийского народного фронта в Псковской области выявили разные критерии оценки заявок на ремонт дворовых территорий в муниципалитетах в ходе реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Общественники направили обращение по выявленным фактам в межведомственную комиссию при администрации Псковской области по обеспечению реализации приоритетного федерального проекта, в котором попросили разобраться с обнаруженной проблемой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в регшиональном отделении ОНФ.

В ходе встреч активистов Народного фронта с жителями многоквартирных домов по вопросам участия в программе по благоустройству дворов выяснилось, что в ряде муниципалитетов общественные комиссии по рассмотрению заявок о допуске к участию в отборе дворовой территории многоквартирного дома отклоняют заявки, где количество проголосовавших собственников жилья за участие в программе составляет менее двух третей от общего числа собственников, то есть менее 66,7%.

«Мы проанализировали нормативные документы и выяснили, что, например, в Пскове предусмотрена возможность принятия решения об участии в программе не менее чем 50% от числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме. При этом 17 мая текущего года общественная комиссия по рассмотрению заявок о допуске к участию в отборе дворовой территории в программе отклонила шесть заявок, где количество проголосовавших собственников составило более 50%, но менее двух третей», – рассказал сопредседатель псковского штаба ОНФ Всеволод Козловский.

Как выяснили общественники, в то же время в других муниципалитетах области имеется практика включения в программу заявок с количеством отданных голосов собственников жилья менее двух третей. В их числе город Дно, где общественная комиссия 11 мая текущего года в программу включила дворовые территории по улице Профсоюзной, 13, и улице Заводской, 3. В протоколах общего собрания собственников этих домов за участие в программе было отдано 53,92 и 60,39% голосов от общего числа собственников жилья соответственно.

«Мы считаем, что данный подход создает неравные условия на участие в программе по благоустройству дворовой территории. Необходимо в каждом муниципалитете привести к единообразию требования к минимально возможному проценту голосов собственников жилья, высказывающихся за участие в ней. В настоящее время формируется перечень дворовых территорий для участия в программах благоустройства на предстоящие пять лет, необходимо, чтобы граждане четко понимали алгоритм своих действий», – отметил Козловский.

Активисты Народного фронта направили обращение в межведомственную комиссию при администрации Псковской области по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в котором обратили внимание на возникшую проблему. В обращении общественники просят разъяснить, какое минимально необходимое количество голосов от общего числа собственников помещений должно проголосовать за участие дворовой территории по проекту «Формирование комфортной городской среды», более 50% или не менее 66,7%, а также предложить внести изменения в нормативные акты, конкретизировав данный критерий.

Активисты Народного фронта держат на контроле реализацию в регионе проекта «Формирование комфортной городской среды».