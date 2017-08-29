Глава регионального МЧС пообещал прекратить работу частников, незаконно перевозящих паломников на Талабские острова

11:11, 29 августа 2017, ПАИ

Глава ГУ МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов призвал гендиректора объединяемых госпредприятий «Псковавтотранс» и «Псковпассажиравтортранс» Александра Питиримова совместными усилиями прекратить работу частников, перевозящих паломников на Талабские острова. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с заседания администрации региона. Поводом стало сообщение Александра Питиримова о том, что для организации регулярного водного сообщения будут приобретены два катера.

Валерий Филимонов рассказал, что ГИМС ежегодно сталкивается с тем, что частники, которые осуществляют перевозку паломников на острова Залита и Белова, не соблюдают меры безопасности. Кроме того, по его словам, они не платят налоги.

«Эта составляющая очень привлекательна с точки зрения бизнеса. Если будете [активизировать пассажирские перевозки] - весь инспекторский состав туда направим, и будем прекращать деятельность частников. Мы законным методом будем поступать. Наша цель - безопасность на воде», - пояснил Валерий Филимонов.