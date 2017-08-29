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Общество

Турчак о первых итогах деятельности нового руководителя Псковпассажиравтотранса: Работа проведена колоссальная

«Работа за эти 100 дней была проделана колоссальная», - сказал губернатор Псковской области Андрей Турчак, резюмируя первые итоги деятельности Александра Питиримова в качестве и. о.  гендиректора госпредприятия «Псковпассажиравтотранс». Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с заседания администрации региона. Губернатор отметил, что областные власти в результате «получили порядок в ремзоне, понимание перспектив развития предприятия».

Александр Питиримов попросил о защите долгосрочной программы предприятия. По его словам, он готов представить ее до 1 ноября. Этот документ он попросил включить в существующую программу по развитию транспортной сети Псковской области.

Он также попросил провести конкурс на должность генерального директора Псковпассажиравтотранса и сказал, что готов принять в нем участие.

«Мы изначально договаривались, что конкурс будет объявлен после 100 дней вашей работы», - напомнил Андрей Турчак. В итоге на заседании администрации было решено провести конкурс на должность гендиректора.

Напомним, Александр Питиримов также является гендиректором госпредприятия «Псковавтотранс». В настоящее время идет процесс объединения Псковавтотранса и Псковпассажиравтотранса. 

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