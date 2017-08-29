Александр Питиримов назвал векторы развития объединённой областной автотранспортной компании

11:31, 29 августа 2017, ПАИ

Руководитель объединяемых автотранспортных госпредприятий Псковской области «Псковпассажиравтотранса» и «Псковавтотранса» Александр Питиримов сегодня на заседании администрации региона назвал 7 основных векторов развития будущей единой компании.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Питиримов отметил, что в первую очередь необходимо будет реализовать проект по внедрению комплексаного плана транспортного обслуживания населения, включающего автоматизацию моделирования маршрутной сети и методов объективного контроля.

Кроме того, необходимо будет внедрить автоматизировнную систему контроля оплаты проезда (АСКОП), работающую на уровне аналогичных систем, уже работающих в ряде соседних регионов. По словам руководителя объединяемых предприятий, такая система должны быть бескондукторной (за счёт стационарных валидаторов (средств считывания электронных билетов) и бестурникетной. При этом для того, чтобы избежать массового сокращения кондукторов, которых на сегодняшний день насчитывается 320 человек, планируется постепенная их переквалификация в контролеров контрольно-ревизорской службы.

Г-н Питиримов напомнил неудачный опыт внедрения валидаторов в нынешнем году предыдущим руководством «Псковпассажиравтотранса» и заметил, что закупленное оборудование не пылится на скаладах, а распределено по автобусам пригородной маршрутной сети, где позволяет кондукторам избавиться от «дедовского» способа обилечивания пассажиров путем вырезания билета нужной стоимости из билетного листа».

Говоря о вопросе обновления автопарка, Александр Питиримов отметил, что предприятие нацелено на заключение лизинговых контрактов «жизненного цикла» с привлечением инструментов государственно-частного партнёрства. При этом он сообщил, что средний возраст автобусов в автопарке составляет 14 лет, а 63 автобуса уже старше 20 лет. Для их замены необходим рациональный выбор моделей автобусов и в целом формирование «одномарочного» парка автобусов.

Перейдя к вопросу о развитии сети автовокзалов, докладчик рассказал о проекте реконструкции автостанции в Опочке, на которую требуется 4,4 млн рублей, а также о проекте замены старых терминалов. В частности. в 2017-18 годах планируется снести старые и построить на их месте новые терминалы в Кунье, Невеле, Пустошке, Пыталово и Насве (откуда планируется возить прибывающих на поездах туристов в Пушкинские Горы). При этом последний из указанных пунктов находится под вопросом, так как состояние железнодорожного вокзала там не удовлетворительное и для приведения его в нормальное состояние также требуются серьезные капитальные вложения. Кроме того, продолжил Питиримов, планируется заменить кассу в Карамышево.

Он также напомнил, что первая очередь работ по реконструкции автовокзала в Пскове уже выполена, а на вторую очередь по смете требуется 44 млн рублей. При этом руководитель автотранспортных предприятий выразил надежду, что до конца 2017 года им удастся решить вопрос с установкой навесов на псковском автовокзале. При этом ремонта требует и автовокзал в Великих Луках 1966 года постройки, стоимость капремонта которого с учётом реконструкции перронной площадки оценивается в 13,5 млн рублей.

Наконец Александр Питиримов рассказал, что в качестве векторов развития объединённой автотранспортной областной компании рассматриваются проекты по развитию речного судоходства (который в перспективе должен перерасти в обособленное подразделение) и железнодорожных сервисов (по организации железнодорожных касс и мультимодальных перевозок).