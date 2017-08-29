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Общество

В «Михайловском» снова вспомнят войну

30 августа, в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» в последний раз этим летом провезут занятие по новой просветительной программе «Вспоминая войну». Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева со ссылкой на разработчика и ведущего экскурсии по территории, где проходила Линия «Пантера», Дмитрия Курманаевского, программа пользовалась серьёзным вниманием гостей музея. Её участниками каждую среду июля и августа становились и взрослые, и школьники. Символично, что несколько раз экскурсантами оказывались потомки советских солдат, принимавших участие в боях за Пушкинские Горы и музей-заповедник «Михайловское».

Блиндаж на месте земляного грота в Михайловском парке. Октябрь 1945 года. Из фондов Пушкинского Заповедника.

Напомним, что участники программы своими глазами могли увидеть сохранившиеся по сей день следы оборонительных укреплений в Михайловских рощах. Кроме того, в дни проведения программы в музейном комплексе в деревне Бугрово разворачивали фотовыставку «Эхо войны», подготовленную по фондовым документальным материалам, в том числе — по отпечаткам с негативов, сделанных Чрезвычайной государственной комиссией по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков в 1944 году.

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