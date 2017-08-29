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Экономика

Администрация Псковской области запретила покупать своим госпредприятиям старые автобусы

Сегодня, 29 августа, на заседании администрации Псковской области председатель регионального госкомитета по транспорту Виталий Голиков представил проект новой редакции порядка предоставления из областного бюджета субсидий госпредприятиям области на приобретение автобсуов.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, в новую редакцию включены условия приобретения исключительно новых автобусов и отменено ограничение по использованию купленных за счёт этих субсидий транспортных средств только на пригородных и межмуниципальных маршрутах. 

Законом об областном бюджете на 2017 года на реализацию указанных предложений предусмотрены 16,2 млн рублей. Эти деньги пойдут на покупку 12 новых низкопольных автобусов для «Псковпассажиравтотранса» и одного для предприятия «Славяне».

В результате данный проект был утверждён.

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