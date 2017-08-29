В Псковской области изменились правила предоставления соцподдержки семьям с детьми

11:51, 29 августа 2017, ПАИ

Граждане, имеющие детей, а также многодетные семьи, имеющие право на меры социальной поддержки, будут каждые три года подтверждать это право, которое зависит от размера среднедушевого дохода семьи. Соответствующее постановление принято во вторник, 29 августа, на заседании администрации Псковской области под руководством губернатора Андрея Турчака, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Документ разработан с целью эффективного и целевого использования средств областного бюджета, а также в целях оздоровления государственных финансов Псковской области, пояснил начальник Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян.

Он также рассказал, что в регионе установлено три вида государственной поддержки семей с детьми. Это ежемесячное пособие на ребенка, которое сейчас получают порядка 37 тысяч человек, выплаты на третьего и последующих детей, а также выплаты многодетным семьям. Сейчас таких семей-получателей господдержки — 4,7 тысяч.

Согласно документу, указанные категории граждан должны каждые три года подавать документы, подтверждающие доходы семьи. Если будет выявлена переплата, то постановление предусматривает ее удержание в счет будущей выплаты.

Армен Мнацаканян подчеркнул, что новые правила позволят вести четкий учет бюджетных средств и не нарушают права получателей соцподдержки.

«Важно, чтобы граждане каждые три года вместо того, чтобы заниматься детьми, не были вынуждены бегать по кабинетам и собирать эти справки. Управление соцзащиты должно оказывать им помощь и поддержку», — заметил по окончании доклада губернатор Андрей Турчак.

Армен Мнацаканян согласился с замечанием главы региона и пообещал максимально облегчить задачу семей по сбору необходимых документов.