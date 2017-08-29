Великолучанин пытался сжечь жену

11:58, 29 августа 2017, ПАИ

В ночь на 26 августа великолучанин, дождавшись, когда его жена ляжет спать, облил ее голову легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Женщина выбежала в подъезд и смогла потушить на себе огонь, а ее супруг скрылся с места преступления, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

В настоящее время проводятся мероприятия по розыску предполагаемого злоумышленника. Выясняются мотивы совершения преступления. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).