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Великолучанин пытался сжечь жену

В ночь на 26 августа великолучанин, дождавшись, когда его жена ляжет спать, облил ее голову легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Женщина выбежала в подъезд и смогла потушить на себе огонь, а ее супруг скрылся с места преступления, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

В настоящее время проводятся мероприятия по розыску предполагаемого злоумышленника. Выясняются мотивы совершения преступления. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

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