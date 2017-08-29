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Общество

Постановление о предельной стоимости капремонта домов-объектов культурного наследия в Псковской области будет доработано

Рассмотрение проекта постановления администрации Псковской области, предсматривающего включение в в него новых позиций, которые устанавливают для домов, относящихся к объектам культурного наследия, размеры предельной стоимости работ по капитальному ремонту в разрезе конструктивных элементов (фасад, крыша, фундамент, подвальные помещения), перенесено. Вопрос был рассмотрен 29 августа на заседании администрации региона, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель Государственного комитета по строительству и ЖКХ Андрей Агапов пояснил, что принятие указанного постановления позволит региональному оператору - Фонд капитального ремонта Псковской области определить начальную (максимальную) цену договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капремонту общего имущества в многоквартирном доме.

Предлагаемые изменения вызваны тем, что обоснованные сметные расчеты по видам ремонтно-строительных работ по многоквартирным домам показали существенное превышение стоимости работ для домов, являющихся объектами культурного наследия, относительно иных объектов по аналогичным конструктивным элементам.

В свою очередь руководитель регионального Фонда капремонта Сергей Макарченко заявил по домам, о которых идет речь, выдаются такие техусловия, что приходилось просить «умерить аппетиты». По его словам, изначально, даже на этапе проектной документации, стоимость уже увеличена. «Мы полгода эту предельную стоимость принять не можем. При этом ремонт объектов культурного наследия дороже стоит, чем простых домов, что логично», - сказал он.

Однако озвученное мнение разошлось с мнением председателя Государственного комитета по охране объектов культурного наследия Елены Яковлевой.

Вице-губернатор Александр Кузнецов попросил две недели на доработку документа. Глава региона Андрей Турчак положительно отозвался на эту просьбу и попросил на следующее заседание администрации области «выйти с согласованной позицией» по вопросу. 

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