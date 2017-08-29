Госинспекция труда предупреждает псковских работодателей о штрафах за непредоставление информации

12:34, 29 августа 2017, ПАИ

Государственная инспекция труда (ГИТ) в Псковской области предупреждает работодателей, что непредоставление документов, запрошенных ГИТ для проведения проверки, может повлечь за собой значительный штраф. Об этом Псковскому агентству сообщили в пресс-службе организации.

В случае, когда организация не представила в орган государственного надзора запрошенные документы, и тем самым воспрепятствовала проведению проверки соблюдения трудового законодательства, инспекция труда составляет протокол об административном правонарушении и направляет материалы в суд. По материалам Государственной инспекции труда мировой судья выносит постановление о привлечении работодателя-нарушителя к административной ответственности. Размер штрафа чаще всего достигает 20000 рублей и выше.