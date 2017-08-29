0
12:03
Прошёл первый кастинг конкурса «Миссис Бабушка - 2017» (ФОТО)
11:11
Глава регионального МЧС пообещал прекратить работу частников, незаконно перевозящих паломников на Талабские острова
10:55
ПАИ-live c лучшим управдомом Пскова начнется в 15:00
10:15
В 300 миллионов оценивается ущерб от ливня, нанесенный аграриям Псковской области
10:11
Губернатор рассказал о мерах поддержки пострадавшим от стихии муниципалитетам Псковской области
09:58
Псковичей приглашают в очередной «Тур по новостройкам»
07:48
Ореховый Спас празднуется 29 августа
Еще новости
Общество

Госинспекция труда предупреждает псковских работодателей о штрафах за непредоставление информации

Государственная инспекция труда (ГИТ) в Псковской области предупреждает работодателей, что непредоставление документов, запрошенных ГИТ для проведения проверки, может повлечь за собой значительный штраф. Об этом Псковскому агентству сообщили в пресс-службе организации.

В случае, когда организация не представила в орган государственного надзора запрошенные документы, и тем самым воспрепятствовала проведению проверки соблюдения трудового законодательства, инспекция труда составляет протокол об административном правонарушении и направляет материалы в суд. По материалам Государственной инспекции труда мировой судья выносит постановление о привлечении работодателя-нарушителя к административной ответственности. Размер штрафа чаще всего достигает 20000 рублей и выше.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Прошёл первый кастинг конкурса «Миссис Бабушка - 2017» (ФОТО)
29 августа 2017
Прошёл первый кастинг конкурса «Миссис Бабушка - 2017» (ФОТО)
Глава регионального МЧС пообещал прекратить работу частников, незаконно перевозящих паломников на Талабские острова
29 августа 2017
Глава регионального МЧС пообещал прекратить работу частников, незаконно перевозящих паломников на Талабские острова 1
ПАИ-live c лучшим управдомом Пскова начнется в 15:00
29 августа 2017
ПАИ-live c лучшим управдомом Пскова начнется в 15:00
В 300 миллионов оценивается ущерб от ливня, нанесенный аграриям Псковской области
29 августа 2017
В 300 миллионов оценивается ущерб от ливня, нанесенный аграриям Псковской области 1
Губернатор рассказал о мерах поддержки пострадавшим от стихии муниципалитетам Псковской области
29 августа 2017
Губернатор рассказал о мерах поддержки пострадавшим от стихии муниципалитетам Псковской области
Псковичей приглашают в очередной «Тур по новостройкам»
29 августа 2017
Псковичей приглашают в очередной «Тур по новостройкам»
Ореховый Спас празднуется 29 августа
29 августа 2017
Ореховый Спас празднуется 29 августа
Владыка Евсевий призвал пастырей Псковской митрополии «бороться с противной силой»
28 августа 2017
Владыка Евсевий призвал пастырей Псковской митрополии «бороться с противной силой» 4

Идет загрузка...