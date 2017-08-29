Тротуарная плитка для дачи

12:44, 29 августа 2017, ПАИ

Решили замостить двор своей дачи тротуарной плиткой, но не знаете, с чего начать реализацию этого плана? Первым делом правильно рассчитайте бюджет мероприятия. Учтите, что строительные материалы и услуги мастеров стоят достаточно дорого, но все расходы компенсируются долгим сроком службы мощёного покрытия.

Позаботьтесь о приобретении качественной плитки. Не покупайтесь на уловки недобросовестных продавцов, предлагающих дешёвый товар и молниеносную доставку. Столь выгодные и заманчивые условия сотрудничества зачастую говорят о плохом качестве товара. Существует высокая вероятность, что продукт создали по нарушенной технологии производства или же из низкосортных материалов. Качественное сырьё обладает относительно высокой себестоимостью, поэтому дешёвой хорошая тротуарная плитка не может быть априори.

Кому и чему нельзя доверять?

Определить качественные характеристики изделия без использования специальных технических приборов очень сложно. К примеру, все знают, что поверхность тротуарной плитки должна быть ровной, блестящей и без трещин. Достичь столь безукоризненного внешнего вида можно посредством использования пластификаторов и других химических элементов, повышающих прочность материала. В то же время, достаточно добавить в смесь воду, и плитка будет казаться практически совершенной. А излишняя вода, как известно, сокращает срок эксплуатации тротуарной плитки.

Оценивать цвет плитки также следует объективно, не поддаваясь лишним иллюзиям. Натуральные красители не способны гарантировать изделию слишком яркий и едкий цвет. Эффектная палитра красок — признак использования дешёвых искусственных пигментов, ухудшающих эксплуатационные характеристики продукта. К тому же настолько привлекательные оттенки продержатся недолго и поблекнут в течение года.

Доверять следует не столько внешнему виду плитки, сколько доброму имени его производителя. Требуйте у продавцов не словесных рассказов о качестве товара, а документального подтверждения громогласных заявлений — сертификатов качества.

Как подобрать и где купить качественный продукт?

Специалисты приводят несколько советов о том, как выбрать тротуарную плитку в магазине/на рынке:

Постучите двумя плиточками друг о друга и прислушайтесь к звуку, который они издают. Услышите звон — покупайте изделие. Если же раздастся приглушённый стук — откажитесь от приобретения. Похоже, в состав материала добавлено слишком много воды. Ознакомьтесь с технической документацией на товар. Важно, чтобы красители, добавленные в состав плитки, были импортными, а их количество не превышало норму, определённую специальным ГОСТом. Разузнайте подробнее о фирме-изготовителе. Не доверяйте мелким компаниям, которые, как правило, выпускают низкосортную продукцию. Такие предприятия часто экономят на закупке должного оборудования и производят плитку буквально в кустарных условиях. О высоком качестве продукта в таком случае говорить не приходится.

Покупая плитку, заранее составьте своеобразную смету на предстоящие работы. Предварительно рассчитайте объёмы материала, необходимые для полной реализации проекта, чтобы потом не искать по магазинам недостающие материалы. Учтите, что найти плитку должного цвета, формы или размера не так уж просто. Разные партии продукта у одного и того же производителя могут отличаться по тону и размеру.

Помимо этого, не забывайте о браке. Европейские стандарты допускают порядка 5% бракованной продукции на одну партию. Учтите, что во время укладки плитки определённое количество изделий будет урезаться. Объём отходов напрямую зависит от способов мощения плитки. Укладка по кругу и по диагонали сопровождается большим количеством отходов, чего не скажешь о параллельной укладке. Помните это при расчёте количества стройматериала, и покупайте на 6–7% больше плитки, чем рассчитано в проекте.

Чтобы мощёное покрытие выглядело ещё эффектнее, выкладывайте плитку различными узорами (ёлочкой, кругами, в шахматном порядке и т.д.).

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