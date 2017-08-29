Соединения ВДВ оснастят комплексами «Стрелец-часовой»

12:50, 29 августа 2017, ПАИ

К 2020 году все соединения ВДВ, имеющие охраняемые объекты, планируется обеспечить современными комплексами технических средств охраны «Стрелец-часовой». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Особенность применяемой технологии дистанционной системы охраны «Стрелец часовой» позволяет военнослужащим во время работы не только осуществлять независимый контроль обстановки на охраняемых объектах и определять нарушителя, место и время нарушения, но и производить сбор и мониторинг информации о состоянии здоровья участников контроля и рубежей охраны.

Все десантники, задействованные в обеспечении безопасности охраняемого объекта, имеют личные «умные часы-браслеты» позволяющие скрытно передавать на пульт командира информацию по защищенному цифровому каналу в режиме реального времени об осуществлении охранных мероприятий.

Канал связи, использующийся для передачи таких данных на расстояние до 50 км, невозможно перехватить или заглушить современными средствами радиоэлектронной борьбы.

Сейчас мире комплексом охраны «Стрелец-часовой» снабжены стационарные объекты, соединений ВДВ, дислоцированных в Тульской и Ивановской областях, а также в Краснодарском крае. На объектах ВДВ подлежащих охране, современный комплекс применяется в непрерывном круглосуточном режиме.