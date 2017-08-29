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Общество

Светофор отключат в Великих Луках 31 августа в связи ремонтом

30 и 31 августа в Великих Луках планируются отключения потребителей ПАО МРСК Северо-Запада «Псковэнерго» в связи с производством ремонтных работ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

30 августа с 9:00 до 17:00 без электроэнергии придется обходиться жителям домов по улицам Продольной, Яна Арно, Ухтомского, Межевой, Новой, 31 августа в то же время — по улицам Дальней, Дубовой, Холмской, Рыкановской, Пролетарской, Продольной, в проездах Солецкий и Круговой. С 9:00 до 16:00 будет отключен светофор на перекрестке площадь Ленина — улица Некрасова, также без электроэнергии останутся дома №№ 26/12, 22, 24 по проспекту Ленина, № 2 на площади Ленина, №№ 1,6/1, 8, 10, 8а по улице Некрасова.

Добавим, что сегодня до 17:00 света не будет на улицах Революционной, 13-50, Космонавтов, в тупике Крайний и Большом проезде.
 

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