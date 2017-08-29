К 20 сентября завершится реорганизация «Псковпассажиравтотранса»

12:57, 29 августа 2017, ПАИ

К 20 сентября завершится реорганизация ГП ПО «Псковпассажиравтотранс». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, об этом сообщил и. о. руководителя объединенного предприятия Александр Питиримов 29 августа, на заседании администрации области.

А. Питиримов добавил, что 1 сентября состоится подписание приемопередаточного акта между ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» (перевозчик) и «Псковавтотранс» (организация, эксплуатирующая автовокзалы и автостанции Псковской области), сотрудники «Псковавтотранса» перейдут в штат «Псковпассажиравтотранса», будут внесены изменения в Устав.

Он напомнил, что процесс подготовки к слиянию двух предприятий начался в мае этого года.