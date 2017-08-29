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Общество

В Пскове продолжают разыскивать Валентину Нэш Фейф

Отдел уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивает  Валентину Нэш Фейф 1992 года рождения, которая с 25 июня отсутствует по месту жительства в Любятово. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пропавшей на вид 25 лет, рост 160 сантиметров,  худощавого телосложения, лицо овальной формы, глаза голубые, волосы темные, прямые, длинные.

Предположительно была одета в тёмную футболку, синие джинсы с разрывами в области колен и бёдер, чёрные туфли. На шее - серебряная цепочка с крестиком и кулоном в виде колечка. В носу пирсинг «гвоздик», в ушах маленькие серёжки. С собой может иметь паспорт. Особая примета: у основания шеи родинка 6-8 миллиметров.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении или судьбе разыскиваемой, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-09, 59-63-22 или 02.

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