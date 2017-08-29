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Общество

Мобильные экскурсионные приложения и интерактивные арт-объекты предлагают создать участники экспедиции «Псковская область. Места, сообщества, герои»

Сегодня, 29 августа, в Центре студенческих инициатив ПсковГУ состоялась презентация проектов учебно-исследовательской экспедиции «Псковская область. Места, сообщества, герои». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении информационной политики и связей с общественностью ПсковГУ.

Напомним, организаторами проекта выступили Фонд «Общественное мнение» (проект «Заповедник»), Национальный университет «Высшая школа экономики», Государственное управление образования Псковской области и Центр социологии и региональной политики Псковского государственного университета. Экспедиция посвящена культурному проектированию и изучению городских мифологий. Участники, в число которых вошли студенты псковских вузов, были отобраны по результатам всероссийского конкурса.

«Потенциал нашего региона имеет огромные перспективы и мы, как региональный опорный университет, рады, что изучаем различные аспекты туристического потенциала вместе с ведущими исследовательскими центрами страны», - отметила заместитель директора Центра социологии и региональной политики ПсковГУ Наталья Папишина.

26 участников проекта на время экспедиции разделились на три маршрута: Псков и Псковский район, Порховский район и Пушкиногорский район. Они занимались изучением городской мифологии, локальной идентичности и того, как жители Пскова и окрестных городов говорят о своих поселениях.

На основе собранных данных участники экспедиции представили более десятка проектов, которые будут способствовать развитию туризма в Псковской области. В числе проектов разработка мобильных приложений с экскурсионными маршрутами, установкой интерактивных арт-объектов, создание эксклюзивных псковских сувениров, образовательных моделей и многое другое.

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