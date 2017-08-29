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Общество

До 22 градусов тепла ожидается в Псковской области 30 августа

30 августа на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть южного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит +5…+10 градусов, днем: +17…+22.

Атмосферное давление прогнозируется ниже нормы.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.

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