До 22 градусов тепла ожидается в Псковской области 30 августа

13:22, 29 августа 2017, ПАИ

30 августа на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть южного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит +5…+10 градусов, днем: +17…+22.

Атмосферное давление прогнозируется ниже нормы.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.