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Политика

Завкафедры Псковского филиала Академии ФСИН об «агитаторах» «СР»: В этой технологии усматриваются признаки подкупа

Начальник кафедры государственно-правовых дисциплин Псковского филиала Академии ФСИН, полковник внутренней службы Максим Богданов считает, что в применяемой на выборах в гордуму Пскова технологией с наймом «агитаторов» усматриваются признаки подкупа. Об этом он заявил в комментарии Псковскому агентству информации.

Максим Богданов

Напомним, 15 августа глава Пскова, кандидат в депутаты Псковской городской Думы 6-го созыва от партии «Единая Россия» Иван Цецерский сообщил в ТИК Пскова, что кандидаты от «Справедливой России» «грубо нарушают условия проведения предвыборной агитации путем осуществления действий, содержащих признаки подкупа избирателей».

Глава Пскова сообщил, что представители партии под видом агитационной деятельности с избирателями предлагают гражданам заключать договоры на работу. На самом же деле речь идет о возможности получить денежные средства в размере 2 тысяч рублей за голосование за конкретных кандидатов.

17 августа избирком принял решение передать данное заявление для проверки в правоохранительные органы. В настоящее время Следственным отделом по городу Пскову следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области продолжается проведение проверочных мероприятий по данному вопросу.

В комментарии для ПАИ Максим Богданов отметил, что п. 2 ст. 56 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» раскрывает содержание понятия «подкуп избирателей», запрещая кандидатам, избирательным объединениям, их доверенным лицам и уполномоченным представителям, а также иным лицам и организациям при проведении предвыборной агитации осуществлять подпадающие под это понятие следующие действия: вручать избирателям денежные средства, подарки и иные материальные ценности, кроме как за выполнение организационной работы (за сбор подписей избирателей, участников референдума, агитационную работу). За указанные способы совершения подкупа избирателей установлена ответственность по избирательному (конституционному), административному и уголовному законодательству.

По его словам, в случае, если зарегистрированный кандидат или члены его команды совершили подкуп избирателя в ходе агитации, то виновный за указанные действия кандидат может быть привлечен к конституционной ответственности решением суда в виде отмены его регистрации на соответствующую выборную должность, а в отношении избранного  кандидата могут быть отменены результаты выборов.

Кроме этого, в подобных действиях усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.16 КоАП РФ «Подкуп избирателей, участников референдума либо осуществление в период избирательной кампании, кампании референдума благотворительной деятельности с нарушением законодательства о выборах и референдумах», либо признаки состава преступления, предусмотренного п. а. ч. 2 ст. 141 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, совершенное путем подкупа», что влечет уголовное наказание и наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. 

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