В Пскове обнаружены три фальшивые пятитысячные

13:38, 29 августа 2017, ПАИ

В Пскове полицией изъяты три пятитысячные банкноты с признаками подделки. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, фальшивые денежные знаки были обнаружены вчера в финансовых учреждениях города. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность!» - отметили в УВД.

Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02», - рекомендуют псковские полицейские.