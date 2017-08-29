Гость украл кошелек у великолучанки

13:45, 29 августа 2017, ПАИ

В Великих Луках полицеские установили подозреваемого в совершении кражи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По имеющимся данным, в Великих Луках 27 августа из комнаты общежития по Октябрьскому проспекту у 32-летней горожанки свободным доступом была совершена кража кошелька с деньгами. Причиненный ущерб составил более 4 тысяч рублей.

Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и установили подозреваемого – безработного, ранее неоднократно судимого мужчину 1986 года рождения. Выяснилось, что он был в гостях у потерпевшей.

В итоге стражи порядка изъяли похищенный кошелек. Проводится проверка.