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Гость украл кошелек у великолучанки

В Великих Луках полицеские установили подозреваемого в совершении кражи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По имеющимся данным, в Великих Луках 27 августа из комнаты общежития по Октябрьскому проспекту у 32-летней горожанки свободным доступом была совершена кража кошелька с деньгами. Причиненный ущерб  составил более 4 тысяч  рублей.

Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и установили  подозреваемого – безработного, ранее неоднократно судимого  мужчину 1986 года рождения. Выяснилось, что он был в гостях у потерпевшей.

В итоге стражи порядка изъяли похищенный кошелек. Проводится проверка.

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