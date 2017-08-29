В Пскове и Усвятах сотрудники ДПС остановили двух пьяных водителей ВАЗов

14:43, 29 августа 2017, ПАИ

В Пскове и Усвятах сотрудники ДПС ГИБДД установили нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В областном центре ночью 27 августа на улице Труда полицейские остановили ВАЗ-2101. Выяснилось, что «копейкой» управлял 20-летний молодой человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

А в Усвятах утром 28 августа по улице 25 Октября на автомобиле ВАЗ следовал 62-летний мужчина. Этот местный житель тоже пребывал в нетрезвом виде.

По данным фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.