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Общество

Начался ПАИ-live с лучшим управдомом Пскова (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)

Сегодня гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стала победительница областного конкурса на лучшего председателя совета жильцов многоквартирного дома Нинель Бушуева.

Конкурс проходит в рамках первого регионального форума «Активный Совет - счастливый дом», в котором участвуют председатели советов жильцов, эксперты в сфере ЖКХ, представители городских и областных властей, депутаты Госдумы. Церемония награждения победителей конкурса состоится сегодня, 29 августа. 

Как меняется жизнь в многоквартирном доме, если в нем есть активный совет жильцов, сколько денег могут сэкономить жители многоквартирных домов благодаря грамотному управлению, как правильно построить отношения с управляющей компанией, что жители многоэтажек вправе требовать от коммунальщиков, но не всегда знают об этом? Свои вопросы лучшему управдому Нинель Бушуевой можно оставить на странице ПАИ-live.

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