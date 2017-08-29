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Экономика

РСХБ увеличит льготное кредитование аграриев на 110 млрд рублей

Россельхозбанк получил одобрение Минсельхоза России на включение в реестр потенциальных заемщиков по программе льготного кредитования АПК очередных заявок. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе банка, благодаря оперативному согласованию Минсельхозом России всех заявок клиентов банка, РСХБ получил возможность направить аграриям льготных кредитов на инвестиционные цели еще на 110 млрд рублей.

По состоянию на 1 августа РСХБ предоставил предприятиям АПК более 22 млрд рублей инвестиционных кредитов по ставке не выше 5% годовых. Таким образом, более 450 сельхозпредприятий из 48 регионов России получили возможность приобрести новую технику и оборудование, расширить производственные площади и приступить к реализации инвестиционных проектов.

В настоящий момент банк выступает ключевой финансовой организацией в рамках реализации нового механизма льготного кредитования, обеспечивая по нему основной объем выдач.

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