Великолучанка Александра Савенкова подтвердила статус лучшей лучницы России

14:07, 29 августа 2017, ПАИ

Лучница Александра Савенкова одержала победу в домашнем Чемпионате Россиии в Великих Луках. Об этом сообщил председатель Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту Иван Штылин на своей странице в соцсети «Инстаграм».

Он отметил, то великолукская спортсменка таким образом «уверенно подтвердила статус лучшей лучницы страны», и теперь ожидается ее выступление на соревнованиях в Мексике.

Также И. Штылин сообщил, что псковская мужская команда стала серебрянным призером Чемпионата России.

