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Спорт

Великолучанка Александра Савенкова подтвердила статус лучшей лучницы России

Лучница Александра Савенкова одержала победу в домашнем Чемпионате Россиии в Великих Луках. Об этом сообщил председатель Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту Иван Штылин на своей странице в соцсети «Инстаграм».

Он отметил, то великолукская спортсменка таким образом «уверенно подтвердила статус лучшей лучницы страны», и теперь ожидается ее выступление на соревнованиях в Мексике.

Также И. Штылин сообщил, что псковская мужская команда стала серебрянным призером Чемпионата России.
 

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