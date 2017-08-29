Жительница Плакинского района приговорена к обязательным работам за торговлю самогоном с содержанием сивушных масел в 50 с лишним раз выше нормы

14:14, 29 августа 2017, ПАИ

55-летняя жительница Плакинского района приговорена к 120 часам обязательных работ за торговлю самогоном. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Палкинского района.

С февраля по март 2017 года женщина «с использованием самогонной установки, без применения должной процедуры очистки, произвела спиртосодержащую жидкость домашней выработки – самогон, не обладая при этом документами или сведениями о ее качестве и безопасности».

В прокуратуре отметили, что самогон женщина хранила, а затем сбыла. При этом согласно заключению экспертизы произведенный ею самогон содержал сивушные масла в концентрации 306 мг/дм куб. при допустимой норме 6 мг/дм куб.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что в ноябре 2016 года женщина уже осуждалась за совершение аналогичного преступления.