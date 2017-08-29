В Пскове задержан водитель под воздействием наркотиков

14:21, 29 августа 2017, ПАИ

В Пскове сотрудники ОМОН отдела Росгвардии по Псковской области задержали водителя, который управлял транспортным средством в состоянии наркотического опьянения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Пассажиры - трое молодых людей и девушка - также находились под воздействием наркотиков. У них изъято синтетическое наркотическое средство. За употребление наркотиков граждане привлечены к административной ответственности.

По факту хранения наркотических средств возбуждено уголовное дело.