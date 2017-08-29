Создать цикл ночных экскурсий по усадьбе в Волышово предложили участники экспедиции «Псковская область. Места, сообщества, герои»

21:58, 29 августа 2017, ПАИ

Создать цикл ночных экскурсий по графской усадьбе в Волышово (Порховский район) предложили участники экспедиции «Псковская область. Места, сообщества, герои». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Усадьба находится в заброшенном состоянии и зарастает борщевиком. На территории усадьбы находится более 20 объектов, большая часть из которых - руины. Участники экспедиции предлагаю во время ночных экскурсий проецировать на уцелевшие стены усадьбы архивные фотографии зданий, какими они были до разрушения.

Организаторами экспедиции выступили фонд «Общественное мнение» (проект «Заповедник»), Национальный университет «Высшая школа экономики», Государственное управление образования Псковской области и Центр социологии и региональной политики Псковского государственного университета, который в этом году получил статус регионального опорного университета.

Участники проекта, 26 человек, на время экспедиции разделились на три маршрута: Псков и Псковский район, Порховский район и Пушкиногорский район. Они занимались изучением городской мифологии, локальной идентичности и того, как жители Пскова и окрестных городов говорят о своих поселениях. На основе собранных данных участники экспедиции представили более десятка проектов, которые будут способствовать развитию туризма в Псковской области.