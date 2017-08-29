Хищение 200 литров дизельного топлива предотвратили на железной дороге в Пскове

14:53, 29 августа 2017, ПАИ

Хищение 200 литров дизельного топлива предотвратили на железной дороге в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в псковском линейном отделе МВД России на транспорте.

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны два гражданина, которые намеревались тайно похитить 200 литров дизельного топлива из топливной системы двухсекционного локомотива. Емкости, заполненные похищенным топливом, злоумышленники во время стоянки вынесли из локомотива и складировали у подножья железнодорожного откоса. В совершении преступления подозреваются машинист и помощник машиниста локомотивного депо.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция по статье предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Проводится проверка на причастность мужчин к совершению аналогичных преступлений.