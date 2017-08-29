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Общество

Меры безопасности в День знаний в Псковской области обсудила антитеррористическая комиссия

29 августа губернатор Псковской области Андрей Турчак провел очередное заседание антитеррористической комиссии. Основным вопросом повестки дня стало обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности в период подготовки и проведения Дня знаний на территории региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

С докладом выступил первый заместитель начальника Государственного управления образования Псковской области Геннадий Барышников. Он, в частности, рассказал, что перед началом учебного года с руководителями образовательных учреждений региона проведен инструктаж и определен порядок действий на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Все школы имеют паспорта безопасности, согласованные с правоохранительными структурами. Также в их адрес направлены инструкции по организации защиты объектов.

На случай возникновения нештатных ситуаций все школы Псковской области оборудованы кнопками экстренного вызова полиции, подчеркнул Геннадий Барышников. Дополнительно более чем в 200 образовательных учреждениях установлены камеры видеонаблюдения, 172 — оснащены турникетами. В ходе обсуждения начальник регионального отдела Росгвардии Игорь Иванов высказал мнение в необходимости продолжить дооснащение образовательных учреждений региона.

Губернатор предложение поддержал. «Несколько лет назад стоял вопрос об установке тревожных кнопок, который теперь закрыт. Надо сохранить тенденцию и плавно выделять финансирование на оснащение учреждений видеокамерами и турникетами», — сказал глава региона и поручил Государственному управлению образования предусмотреть финансирование этих мероприятий при формировании бюджета региона на следующий год.

В целом, как отметили руководители областных управлений МЧС, МВД и Росгвардии, личный состав готов к выполнению задач по обеспечению безопасности и переходит на усиленный режим службы. В обеспечении соблюдения противопожарного режима будет задействовано 39 подразделений и более 1,2 тыс. сотрудников МЧС. Правопорядок обеспечат порядка 400 сотрудников полиции.

Также посильную помощь правоохранителям будут оказывать сотрудники ЧОПов и добровольные народные дружинники.

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