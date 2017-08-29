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Общество

Александр Кузнецов: Движение должно быть восстановлено на всех участках дорог области

Движение, нарушенное непогодой, должно быть восстановлено на всех участках дорог Псковской области, потребовал вице-губернатор Александр Кузнецов 29 августа в ходе заседания региональной комиссии по безопасности дорожного движения - видеоселекторного совещания с муниципалитетами. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Замглавы региона напомнил, что из-за дождей произошли разрушения 76 объектов только на дорогах регионального значения и, по предварительным данным, еще 27 объектов на дорогах муниципального значения. На 29 дорогах образовались промоины, повреждены 2 моста, 23 населенных пункта были отрезаны от автомобильного сообщения.

По его словам, на 57 объектах полностью восстановлено дорожное движение, в остальных местах из-за высокого уровня воды в река и ручьях восстановительные работы проходят с большими сложностями. Александр Кузнецво призвал глав пострадавших от ливня районов взять ситуацию под личный контроль.

Вице-губернатор также обратил внимание на необходимость проведения всех регламентных работ по содержанию и напомнил, что первым пострадал Печорский район: «И в нем в ночь, когда начались дожди, пришлось «героическими усилиями» промывать ливневую канализацию, которая до этого должным образом не обслуживалась».

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