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Общество

Лично проконтролировать готовность дорожной инфраструктуры возле школ призвал глав районов Александр Кузнецов

Заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов призвал глав районов лично проконтролировать готовность дорожной инфраструктуры возле школ к 1 сентября. «Я думаю не составит большого труда лично объехать все учебные заведения и проверить готовность образовательных учреждений», - сказал он в ходе заседания областной комиссии по по обеспечению безопасности дорожного движения - видеоселекторного совещания с муниципалитетами. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам заглавы региона, во всех школах имеются паспорта безопасности, нанесена дорожная разметка, сделаны многие другие работы, но многое ещё предстоит, в том числе провести работы по устройству светофоров, тротуаров, пешеходных дорожек, замене дорожных знаков, обустройству искусственных дорожных неровностей, расчистке зеленых насаждений перед пешеходными переходами.

При этом Александр Кузнецов отметил, что в случае неготовности каких-то работ, муниципалитеты должны незамедлительно сообщить об этом в областную комиссию по безопасности дорожного движения. Он также заметил, что сводные данные планируется опубликовать в СМИ, чтобы граждане могли оценить работу органов местного самоуправления. 

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