Лучший управдом Пскова: Совет многоквартирного дома может сделать много хорошего

15:19, 29 августа 2017, ПАИ

«Совет многоквартирного дома может сделать много хорошего, помочь управляющей компании», - уверена Нинель Бушуева, победительница областного конкурса на лучшего председателя совета жильцов МКД. Об этом она заявила сегодня, 29 августа, в прямом эфире проекта ПАИ-live.

«Мы попали в проект по ремонту дворов, в программу по капремонту - все это благодаря нашей активности. Нам уже отремонтировали крышу, у нас замечательные подрядчики, которые отчитываются о проделанной работе. Мы хотим создать в военном городке на Дамбе парк с освещением, песочницами, лавочками, тренажерами. Хотим попасть в программу «Городская среда». Нужен проект, заявление, без совета МКД не обойтись», - рассказала она.

Нинель Бушуева возглавляет совет уже три года. По е словам, для того, чтобы создать его, потребовалось «немало сил и нервов». Однако протекающая крыша, двор в ужасном состоянии и хождения по инстанциям заставили жильцов задуматься об этом.

«Если кто-то надумает создавать совет дома, то на этот шаг обязательно надо решаться. Нас обучают, с нами постоянно контактируют специалисты из городской администрации. Для создания совета достаточно обратиться к юристу своей управляющей компании: он даст необходимый пакет документов», - рассказала она.