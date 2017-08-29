Светофор вблизи новой школы Пскова протестируют накануне 1 сентября

15:25, 29 августа 2017, ПАИ

30 августа в тестовом режиме будет включен светофор на повороте Балтийской и Коммунальной, вблизи новой школы в Борисовичах. Об этом сообщил начальник Управления городского хозяйства администрации города Пскова Алексей Захаров 29 августа в ходе заседания областной комиссии по по обеспечению безопасности дорожного движения - видеоселекторного совещания с муниципалитетами, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Алексей Захаров доложил, что работы по оборудованию светофорного объекта уже закончены, также возле нового образовательного учреждения установлены шумовые полосы.

«Завтра его [светофор] запустят в тестовом режиме, чтобы к 1 сентября запустить в нормальном режиме», - сказал руководитель УГХ.