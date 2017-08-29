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Лучший управдом Пскова: Я стараюсь, чтобы жильцы чувствовали себя одним большим муравейником

«Я стараюсь подключить к работе всех, чтобы жильцы чувствовали себя одним большим муравейником», - поделилась в прямом эфире проекта ПАИ-live секретом своего успеха Нинель Бушуева, победительница областного конкурса на лучшего председателя совета жильцов многоквартирных домов (МКД).

По ее мнению, должность председателя совета МКД «должен пройти каждый житель дома». «Чем больше получается сделать, тем больше людей подключаются. Сейчас помогают две трети жильцов, но некоторые до сих пор считают, что мне приплачивают», - рассказала она. 

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Лучший управдом Пскова: Я стараюсь, чтобы жильцы чувствовали себя одним большим муравейником Лучший управдом Пскова: Совет многоквартирного дома может сделать много хорошего Начался ПАИ-live с лучшим управдомом Пскова (ЭФИР ЗАВЕРШЕН) ПАИ-live c лучшим управдомом Пскова начнется в 15:00 В письменном виде: ПАИ-live c Андреем Марковым Андрей Марков: Почтальоны имеют чёткую инструкцию действий на случай нападения преступников В Псковской области с посылками обращаются аккуратно, заверил начальник регионального филиала «Почты России» Начался «почтовый» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЁН) ПАИ-live с начальником псковской «Почты России» состоится в 15:00 Право на «лево»: ПАИ-live с Евгением Зинкевичем
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