Лучший управдом Пскова: Я стараюсь, чтобы жильцы чувствовали себя одним большим муравейником

15:25, 29 августа 2017, ПАИ

«Я стараюсь подключить к работе всех, чтобы жильцы чувствовали себя одним большим муравейником», - поделилась в прямом эфире проекта ПАИ-live секретом своего успеха Нинель Бушуева, победительница областного конкурса на лучшего председателя совета жильцов многоквартирных домов (МКД).

По ее мнению, должность председателя совета МКД «должен пройти каждый житель дома». «Чем больше получается сделать, тем больше людей подключаются. Сейчас помогают две трети жильцов, но некоторые до сих пор считают, что мне приплачивают», - рассказала она.