Нинель Бушуева о работе совета жильцов многоквартирного дома: Жалоб стараемся не писать

15:30, 29 августа 2017, ПАИ

«Мы учимся работать с управляющей компанией, находить общий язык. Жалоб стараемся не писать и решать на месте», - рассказала в прямом эфире проекта ПАИ-live Нинель Бушуева, победительница областного конкурса на лучшего председателя совета жильцов многоквартирных домов (МКД).

«Можно, конечно, обидеться, дойти до президента... Ему, конечно, больше нечем заняться. Мы свои проблемы решаем на своем уровне», - пояснила она.

По ее словам, благодаря работе совета «удалось убрать множество ненужных выплат по тарифам». «Например, мусоропровод нам должны мыть и мы за это платим бешеные деньги. Этого в итоге не происходит, поэтому будем пересматривать тариф. Это касается и замены лампочек, и уборки лестничных клеток. Совет жильцов очень помогает экономить», - рассказала Нинель Бушуева.

«Мы постепенно приходим к мысли о необходимости создания ТСЖ. Это эффективная форма управления без посредников в виде управляющей компании. Но пока недостаточно информации», - добавила она.