На 30 пешеходных переходах вблизи школ Пскова появится дополнительно освещение

15:46, 29 августа 2017, ПАИ

До 1 октября на 30 пешеходных переходах вблизи школ Пскова появится дополнительно освещение. Об этом сообщил начальник Управления городского хозяйства Алексей Захаров 29 августа в ходе заседания областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения - видеоселекторного совещания с муниципалитетами, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Также Алексей Захаров рассказал, что к Дню знаний в Пскове полностью обновлена дорожная разметка около образовательных учреждений, проведена реконструкция 5 светофорных объектов, идет работа по замене искусственных неровностей (до 1 сентября осталось оборудовать две).

Кроме того, по его словам, в этом году установлено 2800 метров ограждений вблизи дорог – в основном возле образовательных учреждений. На 30 пешеходных переходах вблизи школ устанавливают по контракту дополнительное освещение (до 1 октября).

Вице-губернатор области Александр Кузнецов спросил, почему часть работ не удалось завершить до 1 сентября, хотя можно было бы это сделать. Он поручил за оставшиеся 2 дня выполнить максимум работ и в будущем не допускать подобного.