Спортивный праздник для несовершеннолетних преступников провели волонтёры и сотрудники УИИ

20:03, 29 августа 2017, ПАИ

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции Псковской области совместно с волонтёрским движением провели спортивный праздник для несовершеннолетних осуждённых без изоляции от общества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Приветствуя участников мероприятия, начальник ФКУ УИИ УФСИН России по Псковской области Алена Демидова поблагодарила приглашённых за отзывчивость и желание участвовать в мероприятии.

Началось мероприятие с показательных выступлений волонтёра Елены Балыковой с коллегами из волонтёрского движения со своими четвероногими друзьями. Участники показали работу с собаками, продемонстрировали элементы дрессировки. Продолжили мероприятие сотрудники уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Псковской области, которые показали основные элементы боевых приёмов борьбы.

Кульминацией спортивного праздника была спортивная эстафета. За победу боролись две команды «Псков» и «Псковская область». Несовершеннолетние состязались в меткости, ловкости и скорости. Программа эстафеты включала в себя такие состязания как: вызов игроков, «снайпер», «носильщики боеприпасов», «велогонки», прохождение болота».

Завершилось мероприятие сладким столом и работой с несовершеннолетними психолога ФКУ УИИ УФСИН России по Псковской области.