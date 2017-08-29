Начальник областного ГИБДД: В регионе целесообразно развивать систему школьных автобусов

15:56, 29 августа 2017, ПАИ

Полковник полиции, начальник Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Анатолий Ефимов считает целесообразным развивать в регионе систему школьных автобусов. Об этом он заявил на заседании областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Анатолий Ефимов также отметил, что причиной массы ДТП становится ненормативное содержание дорог. В частности, в Пскове на улице Труда ушколы № 12 и училища № 7 за последнее время зафиксировано два наезда на пешеходов. В районе школы № 23 и у Центра детского чтения на улице Розы Люксембург из-за неразличимой разметки автомобилисты также сбили двух пешеходов. Городские службы на произошедшее не отреагировали.

В свою очередь, заместитель губернатора Александр Кузнецов напомнил, что во время прошлых обсуждений школьных перевозок давал задание муниципалитетам представить свои предложения насчет необходимого количества школьных автобусов. Он напомнил, что в ближайшее время область закупит более 50 автобусов для подвоза школьников. Он также поручил подготовить предложения по подвозу школьников. «В течение сентября вместе с Управлением образования провести работу по распределению этой техники, чтобы после этого проблема с подвозом была решена в полном объеме», - поручил он первому заместителю председателя госкомитета Псковской области по транспорту Игорю Сильченкову.