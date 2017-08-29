Александр Кузнецов потребовал объяснить отсутствие дорожной разметки в Пскове

15:52, 29 августа 2017, ПАИ

Вице-губернатор области Александр Кузнецов потребовал представить отчет о том, почему в Пскове отсутствует дорожная разметка и кто был подрядчиком. Этот вопрос он адресовал начальнику Управления городского хозяйства Алексею Захаров 29 августа в ходе заседания областной комиссии по по обеспечению безопасности дорожного движения - видеоселекторного совещания с муниципалитетами. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«У нас разметка в Пскове почему или вообще не нанесена, или сошла с первым дождем? У нас вообще нет разметки и водители привыкли ездить без нее уже», - обратился Александр Кузнецов к Алексею Захарову.

«Мы сами обеспокоены этим вопросом. Но сейчас, благодаря выдавшимся погожим дням, форсировали работу и надеемся ко второй декаде сентября разметку увидеть», - ответил руководитель УГХ.

«Хорошо», что разметка появится к октябрю месяцу и простоит пару недель до первых белых мух. Но нужна-то она была когда? В мае уже!» - сказал Александр Кузнецов и еще раз потребовал представить доклад с объяснением причин и «с предложением по наказанию виновных лиц».