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ПАИ-live c лучшим управдомом Пскова начнется в 15:00
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Общество

Друг человека: ПАИ-live c лучшим управдомом Пскова (ВИДЕО)

Сегодня гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стала победительница областного конкурса на лучшего председателя совета жильцов многоквартирного дома Нинель Бушуева. Она возглавляет совет дома № 13 по ул. Мирной.

В интервью ПАИ один из лучших управдомов Пскова рассказала о том, как совет многоэтажки уменьшил квартплату жильцов почти в полтора раза, почему не стоит жаловаться президенту, как попадать в государственные программы по благоустройству и зачем нужен ТОС?

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