Друг человека: ПАИ-live c лучшим управдомом Пскова (ВИДЕО)
Сегодня гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стала победительница областного конкурса на лучшего председателя совета жильцов многоквартирного дома Нинель Бушуева. Она возглавляет совет дома № 13 по ул. Мирной.
В интервью ПАИ один из лучших управдомов Пскова рассказала о том, как совет многоэтажки уменьшил квартплату жильцов почти в полтора раза, почему не стоит жаловаться президенту, как попадать в государственные программы по благоустройству и зачем нужен ТОС?