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Общество

Вопрос перемещения по Пскову строительной техники без тентов призвал решать Александр Кузнецов

Вопрос о перевозке сыпучих материалов по Пскову автотранспортом без тентов поднял вице-губернатор области Александр Кузнецов 29 августа на заседании региональной комиссии по по обеспечению безопасности дорожного движения - видеоселекторного совещания с муниципалитетами. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Я общался сегодня с вашим подрядчиком по содержанию дорог - у него уже в августе выработана база по уборке городских улиц. Это связано с тем, что вся строительная техника у вас ездит по городу без тентов. Нарушители все одни и те же. Какие у вас планы по борьбе с этим?», - обратился Александр Кузнецов к начальнику Управления городского хозяйства Алексею Захарову. Тот ответил, что проводятся рейды с ГИБДД, что с нарушителями надо бороться, увеличивая штрафы.

Однако замглавы региона предложил альтернативное решение: «Наказание может быть и другое: эвакуировать пару единиц этого транспорта – и сразу всё прекратится. Маршруты все известны – с каких карьеров и куда возят. Некоторым компаниям строительным было достаточно устного предупреждения, на следующий день они выехали тентованные и теперь так и ездят».

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