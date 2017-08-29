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Общество

Александр Кузнецов призвал искать альтернативные способы доставки учеников в школы там, где это необходимо

Заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов призвал искать альтернативные способы доставки учеников в школы там, где это необходимо. Об этом с заседания областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения передаёт корреспондент Псковского агентства информации. 

В ходе доклада о готовности к 1 сентября предствитель администрации Невельского района сообщил, что решен вопрос с доставкой одного школьника из сельской местности до школы. Александр Кузнецов переспросил, не ослышался ли он про доставку автобусом одного школьника, и заметил, что в некоторых других регионах на такой случай есть альтернативные механизмы, например, компенсация расходов родителям на самостоятельную доставку школьника.

Представительница Управления образования уточнила, что подобный прецедент был в Гдовском районе. Родители самостоятельно доставляли ребенка в школу, управление покрывало их расходы.

«Если такие ситуации есть, давайте рассмотрим варианты, чтобы не гонять автобус по 50 км ради одного школьника. Хотя в любом случае каждый школьник должен быть доставлен до учебного места и обратно, но есть альтернативные варианты, их нужно рассмотреть», - подчеркнул заместитель губернатора.

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