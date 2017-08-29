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Общество

С 30 августа для автомобилей закрывается участок улицы Льва Толстого в Пскове

С 30 августа по 20 сентября в Пскове в связи с ремонтом будет закрыта для движения автотранспорта улица Льва Толстого на участке от улицы Кузнецкой до улицы Гражданской. Во время работ планируется обустройство тротуаров, подъем канализационных люков, замена верхнего слоя асфальта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Водителей транспортных средств просят учитывать эти обстоятельства при планировании маршрута следования и соблюдать требования дорожных знаков.

Добавим, что участок улицы Гражданской от Октябрьского проспекта до улицы Льва Толстого будет открыт после ремонта сегодня, 29 августа, после 19:00.

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