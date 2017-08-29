Александр Кузнецов: Борьбу с недобросовестными перевозчиками не надо вести за счет пассажиров

16:24, 29 августа 2017, ПАИ

Борьбу с недобросовестными перевозчиками не надо вести за счет пассажиров, - заявил вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов на заседании областной комиссии по безопасности дорожного движения сегодня, 29 августа. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, заместитель губернатора подчеркнул, что необходимо, чтобы перевозчики соблюдали общие требования и законы, и попросил пригласить на следующее заседание комиссии представителей всех служб маршрутных такси, занимающихся перевозками между Псковом и Петербургом.

Поводом для комментария вице-губернатора стал доклад начальника Управления государственного автодорожного надзора (УГАДН) по Псковской области Александра Алексеева. По его словам, одна из служб маршрутных такси, у которой не согласовано место отправки пассажиров, пошла на хитрость, чтобы уйти от ограничений: начала делать не межрегиональные перевозки, а сначала довозить пассажиров до Заплюссья, а потом от уже границы Ленобласти до Петербурга.

Александр Алексеев рассказал, что в присутствии сотрудников ГИБДД водителю такого маршрута пришлось формально выпускать людей из автобуса и заставлять их пешком проходить границу Псковской и Ленинградской областей.