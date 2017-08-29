Планируется ограничить движение транзитных большегрузов по нескольким улицам Острова

16:42, 29 августа 2017, ПАИ

Планируется ограничить движение транзитных большегрузов по нескольким улицам Острова. Речь идёт об улицах Освобождения, Фестивальной и Островских молодогвардейцев, которые являются частью дороги Старый Изборск - Палкино - Остров и соединяют две федеральные трассы - М20 и А212. Об этом с заседания областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Первый заместитель председателя госкомитета Псковской области по транспорту Игорь Сильченков напомнил, что на дороге Изборск – Палкино – Остров уже вводилось временное ограничение движения транзитных грузовиков. Он предложил продолжить эту практику, введя ограничение на движение именно транзитных большегрузных транспортных средств.

По предложению администрации Острова забрать на региональный уровень улицы Владимира Сергеева и 25 Октября Игорь Сильченков заметил, что комитет считает что там движение транзитного транспорта незначительно, поэтому содержать дорогу должен муниципалитет.

Заместитель губернатора Александр Кузнецов спросил, что произойдет в случае введения ограничений. По его словам, транспорт пойдет через Пскова и в условиях отсутствия Северного обхода это может вызвать транспортный коллапс. Он предложил изучить какие потоки большегрузного транспорта и заметил, что принципиально предложение принимается, но остается вопрос по срокам его внедрения: сейчас или после введения в эксплуатацию Северного обхода.